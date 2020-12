Roth-Oettershagen

Mit der Einrichtung der Baustelle beginnen am Montag, 19. Oktober, die Arbeiten zur Erneuerung der Fußgängerbrücke über die B 62 in Oettershagen. Während der etwa zehnwöchigen Bauzeit stehen in dem Bereich nur zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung.