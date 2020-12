Scheuerfeld

Es ist der 12. März, ein sonniger Donnerstag in Scheuerfeld. Donnerstag ist „Omi-Tag“ im Familienzirkus Ronelli, der hinter dem Feuerwehrhaus seine Zelte aufgeschlagen hat. Der „Omi-Tag“ sei ein guter Tag, denn da haben alle Omis freien Eintritt, so Zirkuschef Fernando Trump. Doch an diesem Tag kommen gerade mal ein Dutzend Besucher. Am nächsten Tag sind es noch weniger. Die Sorge vor der Ansteckung mit dem Coronavirus geht bereits um. „Da haben wir unsere Zelte abgebrochen“, berichtet Zirkuschef Fernando Trump (31) im RZ-Gespräch.