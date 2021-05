Forst

Rollerfahrer verunglückt: Tödliche Kollision auf der L 267 zwischen Bitzen und Forst

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Pkw auf der Landesstraße 267 zwischen Bitzen und Forst ist am späten Samstagabend ein 48-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Hamm ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei Betzdorf wurde der Roller durch die Wucht des Aufpralls in mehrere Teile zerrissen. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.