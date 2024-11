Plus Betzdorf Rockmusik in der Betzdorfer Stadthalle: Kasalla spielt vor mehr als 1000 Fans Von Thomas Leurs i Vor ausverkaufter Halle spielte die Kölschrock-Band Kasalla am vergangenen Freitagabend in der Betzdorfer Stadthalle. Foto: Thomas Leurs Den großen Saal sowie den Barbarasaal in der Betzdorfer Stadthalle zu füllen: Das schaffen nur wenige. Für die Kölschrock-Band Kasalla ist das kein Problem. Am vergangenen Freitagabend sorgten die fünf Musiker vor weit mehr als 1000 Fans für rockige Stunden. Lesezeit: 2 Minuten

Sechseinhalb Jahre ist es jetzt her, dass Kasalla das letzte Mal in der Betzdorfer Stadthalle gespielt hat. Das war im März 2018. Gefühlt eine halbe Ewigkeit. Drei neue Alben sind seitdem von der Band erschienen: „Nit esu laut“, „Best of – 10 Jahre“ und „Rudeldiere“. An diesem Abend in Betzdorf ...