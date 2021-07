Rockkonzert in Alsdorf: Der Beat hallt immer noch im Dorf

Bei aller Freude soll das Leid der Menschen im Ahrtal und anderswo nicht vergessen werden: Und so hatten Willi Himmrich und sein Team wieder eine Spendenbox auf dem Verkaufstisch mit den Bons im Eingangsbereich aufgestellt. Zudem hat der Gastwirt von „Haus Hellertal“ extra ein Spendenkonto – aktueller Stand: über 6000 Euro – eingerichtet. Auch die Band am Freitagabend beim Biergartenkonzert stellte sich in den Dienst der guten Sache: Die Beat!radicals versteigerten unter den 250 Besuchern eine Beatbox mit CDs, T-Shirts und einem Zippo-Feuerzeug zugunsten der Flutopfer. Gewinner Jürgen Horczyk spendete dafür 150 Euro.