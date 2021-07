Auf verschiedenen Wegen kreiert der Wissener Schützenverein Ersatz für das auch in diesem Jahr nicht mögliche traditionelle Schützenfest am zweiten Juli-Wochenende. Ganz besonders gehören dazu die beiden Open-Air-Konzerte am 9. und 10. Juli. Als dritter Liveact am Siegbogen kommt der Schlager-Pop-Sänger Philipp Bender hinzu – ein Heimspiel also für den jungen Wissener.