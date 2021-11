Einen Riesenandrang gibt es gleich am ersten Tag in der neu eröffneten mobilen Impfstelle auf dem Kirchener Parkdeck in der Lindenstraße. Um 13 Uhr macht die Impfstelle offiziell auf, die ersten Impfwilligen sind bereits um 10 Uhr da, berichtet eine Feuerwehrfrau. Und die Schlange wird im Laufe der nächsten Stunden immer länger und länger.