Kirchen

Mit Spannung erwartet werden die Montagearbeiten des Stahlgrundgerüsts für die Pfarrkirche St. Michael in Kirchen. Diese sollen – sofern das Wetter mitspielt – an diesem Freitag auf dem oberen Parkdeck der Lindenstraße über die Bühne gehen (RZ berichtete). Nach Fertigstellung wird das Gerüst am Samstag oder Sonntag mit schweren Braukranen über den Vierungsturm der Pfarrkirche gehoben und auf Stützpunkte herabgelassen. Zur Mitfinanzierung der über 1 Million Euro teueren Sanierungsmaßnahme werden Dachschiefer zum symbolischen Preis von 20 Euro abgegeben. Der signierte Dachschiefer wird dann auf dem Dach eingebaut.