Elkenroth/Gebhardshain

Auch heimische Supermärkte geben ihr Bestes im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus: So konnten sich am Freitag und Samstag Kunden der Rewe-Märkte in Elkenroth und Gebhardshain vor dem Betreten der Läden am Eingang erstmals kostenlos Mund-Nasen-Schutzmasken aushändigen lassen – wenn sie es denn wollten. „Wir tun alles, was möglich und in unserem Rahmen machbar ist“, erläutert Inhaber Jörg Müller die Maßnahme. Es handelt sich nicht um medizinische Masken, sondern um einen Spuck- und Tröpfchenschutz, wie er derzeit empfohlen werde. Hergestellt wurden sie von der Firma Mank Converting aus Dernbach im Westerwald.