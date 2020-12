Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 06:06 Uhr

Eichelhardt

Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Verkerkehrsunfall in Eichelhardt

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr wurde der Polizei Altenkirchen ein Motorradunfall in der Gemarkung Eichelhardt mitgeteilt. Insgesamt vier Motorradfahrer befuhren in einer Kolonne hintereinander Bundesstraße 256 aus Richtung Hamm/Sieg in Fahrtrichtung Altenkirchen. Hinter der Ortslage Eichelhardt wollte die Kolonne, bestehend aus den drei erstgenannten Motorradfahrern, von der B256 abfahren und in die L290 in Richtung Kroppach einfahren.