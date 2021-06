Retterin deutete das Winken richtig: Vermisster autistischer Mann an der Sieg gefunden

Das hochsommerliche Wetter am vergangenen Samstag hatten Dorothee Kosiolik und ihr Freund ausgenutzt, um mit dem Stand-up-Paddelboard die Sieg hinunterzufahren. Als dem Paar in der Nähe von Pirzenthal ein Mann vom Ufer aus zuwinkte, ahnten die beiden nicht, dass dieser sich in einer Notlage befand und bereits seit Donnerstag als vermisst galt. „Komm mal her“, hatte er den beiden nur zugerufen. „Irgendetwas stimmte da nicht“, erinnert sich Dorothee Kosiolik. Und weil sie ihrem Bauchgefühl Vertrauen schenkte, bat sie ihren Freund, zu dem Mann, der da hilflos am Ufer „wie hingestellt und nicht abgeholt“ stand, zu fahren.