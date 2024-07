Plus Malberg

Restaurant „würzt“ Ausflugsziel bei Malberg: Am Barbaraturm ist Einkehr möglich

i Im hinteren Bereich des Restaurants „Malbergblick“ können Gäste geschützt vor Wind die Aussicht Richtung Siebengebirge genießen. Foto: Thomas Leurs

Der lang gehegte Wunsch von Silke und Ralf Siefen ist endlich in Erfüllung gegangen. Seit Mitte Juli hat ein Restaurant direkt am Barbaraturm in Malberg geöffnet und wird gut angenommen. Sogar eine Hochzeit hat dort bereits stattgefunden. Rund ein Jahr nach dem Spatenstich Ende Juni 2023 ist ein ganzes Gebäude samt Parkplatz entstanden.