Repowering im Windpark: Die Gemeinden Gebhardshain und Fensdorf warten ab

Zwischen Gebhardshain und Fensdorf befindet sich der Windpark Gebhardshain. Dort ist ein Repowering geplant. Die alten Windräder werden gegen neue ausgetauscht, die wesentlich leistungsfähiger sind. Die Rhein-Zeitung berichtete. Dabei ist zu beachten, dass so ein Austausch nicht 1:1 erfolgen kann, da die neuen Windkraftanlagen eine Turmhöhe bzw. Nabenhöhe von etwa 164 Meter haben sollen. Rechnet man dazu noch den Durchmesser der Flügel, so kommt man auf eine Gesamthöhe von rund 250 Meter. Die aktuellen Windräder in dem Bereich haben eine Turmhöhe von 100 Metern. Mit Flügel sind es rund 150 Meter.