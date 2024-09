Plus Hamm Renommierter Althistoriker beim Marienthaler Forum in Hamm: Exkurs in die Geschichte des Römischen Reichs Von Rolf-Dieter Rötzel i Michael Sommer faszinierte die Zuhörer mit seinem Vortrag „Volkstribun – Die Verführung der Massen und der Untergang der Römischen Republik“ im Kulturhaus Hamm. Foto: Rolf-Dieter Rötzel Mit Michael Sommer hatte das Marienthaler Forum einen renommierten Althistoriker im Kulturhaus Hamm zu Gast. Lesezeit: 3 Minuten

Der an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg tätige, zuvor bereits am Wolfson College in Oxford und der University of Liverpool sowie weiteren Unis lehrende Historiker referierte eindrucksvoll und immer wieder informative sowie interessante Spannungsbögen aufbauend, aber auch humorvolle Passagen äußernd, über „Volkstribun – Die Verführung der Massen und der ...