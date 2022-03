Nein, ein Firmenchef mit einem Lasso ist am Samstag vor den weiterführenden Schulen in Betzdorf/Kirchen nicht gesichtet worden. Das Bild ist aber gar nicht so verkehrt, denn die Suche nach Auszubildenden gestaltet sich schwierig, sodass man einen, wenn man ihn sieht, gleich mit dem Lasso einfangen sollte. „Die Unternehmen suchen händeringend“, sagt Frederik Fein.