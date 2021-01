Siegen

Wenn Jobsuchende in Pandemiezeiten nicht zum Vorstellungsgespräch zum Unternehmen kommen können, dann kommt das Unternehmen eben zum Bewerber. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, teilt das Regionalmarketing-Team der Südwestfalen Agentur GmbH in einer Pressemeldung mit. Daher entwickelte das Team mit Studierenden und der Conze Informatik GmbH das Pilotprojekt „Meet'n'Match – Dein Türöffner zum Job in Südwestfalen“.