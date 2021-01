Wissen

Auch wenn die Corona-Pandemie momentan dafür sorgt, dass weniger Pendler den Regiobahnhof in Wissen nutzen, so ist der Kundenstrom in der Bahnhofsgalerie dennoch nicht zu übersehen. Viele haben ein bestimmtes Ziel: die Post. Seit gestern leiten Nicole und Andreas Ulonska den großen Kiosk inklusive der Post-Partnerfiliale.