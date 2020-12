Steeg

Erneut schlechte Neuigkeiten für den Biobauern Stefan Günther aus dem Friesenhagener Ortsteil Steeg: Dem 61-Jährigen, der seine Kuhweide nicht an die benachbarte Firma Alho verkaufen will, ist Mitte Februar eine neue Rechnung der VG-Verwaltung Kirchen ins Haus geflattert – und die ist doppelt so hoch wie die bisherige...