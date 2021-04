Realschule plus in Betzdorf: Für die Bertha soll es eine Zukunft geben

Gibt es eine Zukunft für die Bertha-von-Suttner-Realschule plus in Betzdorf? Es sieht so aus. Auf Kreisebene soll in Abstimmung mit der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) ein mittel- und langfristiges Konzept erarbeitet werden. Die Rhein-Zeitung fragte auch einmal bei den im Kreistag vertretenen Parteien nach, wie sie die Zukunft der Schule sehen. Denn der Kreis ist der Schulträger. Das bedeutet, der Kreis ist u.a. für den Unterhalt der Gebäude zuständig. Die bildungspolitischen Entscheidungen werden letztlich auf höherer Ebene beschlossen.