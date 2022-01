Bekannt ist der Prager Fenstersturz aus dem Jahre 1618. Dazu gab es am 12. Januar 1947, somit vor 75 Jahren, mit dem „Rother Fenstersprung“ in der Gaststätte/im Saal „Pieper“ fast ein Double zu dem geschichtlichen Ereignis in der böhmischen Stadt. Die Rother Begebenheiten, die im Rahmen einer Tanzveranstaltung durch eine von der damaligen französischen Militärregierung angeordneten Razzia auf Frauen ausgelöst wurden, sind heute allerdings kaum noch bekannt.