Katzwinkel

Gemäß ihrer Haushaltsansätze verharrt die Ortsgemeinde Katzwinkel weiter in den roten Zahlen. Ein ausgeglichener Etat ist nicht in Sicht. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss stellte Ortsbürgermeister Hubert Becher fest: „Aus eigener Kraft ist das nicht zu schaffen.“ Er forderte Entlastungen durch übergeordnete Ebenen („die Spirale nach unten eingrenzen“). Zugleich – auch das geht aus den Haushaltspositionen hervor – will die Ortsgemeinde weiter in ihre Zukunft investieren und steckt dafür einige mutige Ziele ab.