Raubüberfall in Wissen: Einbrecher bedroht 80-jährige Frau mit Messer – Anwohner schockiert

i Nach einem Raubüberfall hat ein Mann Geld vom Konto einer 80-Jährigen in der Wissener Volksbankfiliale abgehoben. Foto: Polizei/Kriminalinspektion Betzdorf

Am Donnerstag, 18. April, ist ein Mann in eine Wohnung in der Wissener Rathausstraße eingebrochen. Er bedrohte die 80-jährige Bewohnerin mit einem Messer und erpresste Wertgegenstände und eine Geldkarte samt PIN.