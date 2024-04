Wissen

Raubüberfall in der Wissener Innenstadt: In Wohnung eingedrungen

i Nach dem Raubüberfall in der Wissener Rathausstraße soll der Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Foto: Thomas Hoffmann

Wie die Kriminalpolizei Betzdorf mitteilt, ist es am Donnerstag, 18. April, gegen 9.45 Uhr in der Rathausstraße in Wissen zu einem Raubüberfall in einer Wohnung gekommen. Die 80-jährige Geschädigte blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Zum Raubgut liegen noch keine detaillierten Angaben vor.