Rat Niederdreisbach diskutiert über Eintrittspreise: Freibad will weiter günstig bleiben

Laut Landesverordnung dürfen Freibäder ab Mittwoch, 2. Juni, öffnen. Voraussetzung ist, dass die Corona-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 liegt. Für das Freibad in Niederdreisbach wird derweil schon das Hygienekonzept vorbereitet. Ob das Freibad durchgängig geöffnet bleibt oder die Badegäste im Schichtsystem zwei Mal am Tag eingelassen werden, sodass zwischenzeitlich desinfiziert werden kann, ist noch unklar. Deshalb beriet der Ortsgemeinderat bei der Ratssitzung am Dienstagabend über verschiedene Preise für beide Möglichkeiten.