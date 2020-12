Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 18:00 Uhr

Hasselbach

Rat macht den Weg frei: Hasselbach bekommt eine neue Wartehalle

Der Gemeinderat von Hasselbach lässt für rund 6500 Euro eine neue Buswartehalle an dem neu hergestellten Buswendeplatz am Ortseingang an der ehemaligen B 8 und nahe der Bergstraße errichten. In den geschätzten Kosten, so Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Staats, sind neben der Lieferung der neuen Wartehalle auch die Kosten für die Herstellung eines Fundamentes sowie die Entsorgungskosten für die vorhandene Wartehalle enthalten.