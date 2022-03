Seit geraumer Zeit steht an der Bushaltestelle Kirchplatz in Gebhardshain ein neues Wartehäuschen. Über dessen Äußeres hatte sich der Gemeinderat im Vorfeld reichlich Gedanken gemacht, schließlich befindet es sich vis-à-vis der katholischen Kirche und damit an prominenter Stelle. Mit dem Resultat ist der Rat nun jedoch alles andere als zufrieden, wie der jüngsten Sitzung zu entnehmen war.