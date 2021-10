Das Teilstück des Schutzbacher Wegs in Alsdorf wird erschlossen. Der Ortsgemeinderat stellte in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Haus Hellertal die Weichen für die Baumaßnahme, die für einige Unruhe im Ort sorgt. Denn Anwohner des betroffenen Teilbereichs ab Eimündung „Im Sommer“ bis zur Einmündung „Eichenweg“ sowie der Erschließungsanlage „Pappelweg“ sind alles andere als begeistert.