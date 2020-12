Mammelzen

Ute Hermani lebt seit 45 Jahren in Mammelzen an der Siegener Straße, die gleichzeitig die Bundesstraße 256 ist. Verkehr ist die vitale 76-Jährige also gewöhnt. Nicht umsonst ist ihr hübsches Häuschen gut isoliert und mehrfachverglast, sodass man sich drinnen wie in einer kleinen Oase vorkommt.