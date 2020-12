Horhausen

Zahlreiche Sachbeschädigungen in der Ortsgemeinde, ein Schaden in fünfstelliger Höhe: Randalierende Jugendliche haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Horhausen ihrem Zerstörungsdrang freien Lauf gelassen und ganze Arbeit geleistet. Später legten sich die jungen Männer sogar noch mit dem Hausmeister und Beamten der Polizei an.