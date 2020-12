Raiffeisenturm auf dem Beulskopf: Generationen kämpften für die schöne Aussicht

Heupelzen

Seit 30 Jahren können Westerwälder und Besucher die phänomenale Rundumsicht vom Raiffeisenturm auf dem Beulskopf in Heupelzen aus genießen. Bis weit ins Siegerland und das Bergische Land hinein reicht der Blick, und über den Rhein hinweg sind sogar die Höhenzüge der Eifel zu erkennen. Den runden Turmgeburtstag hatte die Ortsgemeinde Heupelzen als Trägerin eigentlich an diesem Wochenende gebührend feiern wollen, doch wie so viele Veranstaltungen fällt auch dieses Fest der Corona-Pandemie zum Opfer. Aus diesem Anlass haben der Heimathistoriker Manfred Hermann und der Heupelzer Ortsbürgermeister Rainer Düngen sich die Mühe gemacht, für die Leser der Rhein-Zeitung in einem ausführlichen Gastbeitrag die (Vor-)Geschichte des Turmbaus zu beschreiben, und außerdem anschauliche Fotos herausgesucht.