Raiffeisenland: 172 Tablets für die Grundschulen

Altenkirchen/Flammersfeld

172 Tablet-Computer sind in der vergangenen Woche bei der VG-Verwaltung Altenkirchen-Flammersfeld eingetroffen und werden nun auf die sechs Grundschulen in der Verbandsgemeinde verteilt. Mit dieser aktuellen Information wartete Matthias Rabsch, IT-Spezialist bei der Verwaltung, in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses auf, dessen Mitglieder er über den Stand der automatischen Datenverarbeitung in der Verbandsgemeinde (VG) informierte. Bestellt wurden die Geräte, deren Anschaffung über den Digitalpakt Schule von Bund und Land zu 100 Prozent gefördert wird, bereits im August. Sie sollen Kindern aus sozial schwachen Familien eine Teilhabe am digitalen Unterricht ermöglichen – besonders auch dann, wenn wie im Frühjahr aufgrund der Corona-Situation ein Präsenzunterricht nicht möglich ist.