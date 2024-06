Plus Kreis Altenkirchen Radwegekonzept: Warum der Kreis Altenkirchen für Förderung in den „Risiko-Gang“ schaltet Von Markus Kratzer i Symbol Foto: dpa/Thomas Warnack Ist das AK-Land fit fürs Radfahren? Den wenigsten an Sieg und Wied dürfte diese Frage ein „Ja“ entlocken. Das wissen auch die Mitglieder des Kreisausschusses, die in ihrer jüngsten Sitzung deshalb erneut einen Versuch unternommen haben, in die Pedale zu treten und die Region zweiradtechnisch nach vorne zu bringen. Lesezeit: 3 Minuten

In der Praxis heißt das aber erst einmal Theorie – und das in Form eines neuerlichen Vorstoßes für ein Radwegekonzept. Einstimmig hat das Gremium beschlossen, dieses Konzept in Vorleistung umzusetzen und in Kombination mit einer oder mehreren Maßnahmen einen Förderantrag beim Sonderprogramm Stadt-Land zu stellen. Der Kreis schaltet also in ...