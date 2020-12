Betzdorf

Beidseitig an der B 62 im Bereich Wilhelmstraße (ab Einmündung Schützenstraße in Richtung Wallmenroth) und Kölner Straße Radwege anlegen, das forderten die Betzdorfer Bündnisgrünen. Im September 2018 beschloss der Stadtrat Betzdorf daher, dass ein Konzept für einen Radweg im innerstädtischen Bereich der B 62 in Betzdorf (Wilhelmstraße und Kölner Straße) entworfen wird. Ein Ergebnis lag bereits vor einem Jahr vor. Es ging nur noch um den Feinschliff, um dann an die Umsetzung zu gehen. Die RZ berichtete.