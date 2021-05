Gebhardshain

Radmuttern in Gebhardshain gelockert? Hinterrad löst sich vor der Haustür

Unmittelbar vor Erreichen ihres Wohnhauses hat sich am Mittwoch am Wagen einer 54-Jährigen das linke Hinterrad gelöst. Das Auto krachte auf die Straße. Die Fahrerin, die unverletzt blieb, hatte ihren Pkw zwischen 7.20 Uhr und 11.50 Uhr auf dem Wanderparkplatz im Bereich der Höhenstraße in Gebhardshain abgestellt.