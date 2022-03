Um es vorwegzunehmen: Ja, es hat Spaß gemacht. Ein rockiges Livekonzert mit versierten Musikern, mit wummernden Bässen und schier endlos vielen Momenten zum Mitsingen, was will man mehr. Bei ihrer „Night Of Queen“ ließ die britische Tributeband The Bohemians kaum einen Hit ihrer großen Vorbilder aus – und ein aktuelles politisches Statement fehlte auch nicht.