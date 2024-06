Pyrotechnik abgebrannt: Fans feiern türkischen Erfolg in Betzdorf und Wissen (zu) ausgelassen

Nicht nur in Metropolen wie hier in Hamburg, sondern auch in Betzdorf und Wissen wurde der Achtelfinaleinzug der türkischen Mannschaft augelassen bejubelt.

Nicht nur in Metropolen wie hier in Hamburg, sondern auch in Betzdorf und Wissen wurde der Achtelfinaleinzug der türkischen Mannschaft augelassen bejubelt. Foto: Bodo Marks/picture alliance/dpa

Feurige Stimmung herrschte auf einigen Straßen in Betzdorf und Wissen nach dem Achtelfinaleinzug der türkischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM, der nach den letzten Vorrundenspielen am späten Mittwochabend besiegelt war. Einige Fans haben ihrer Freude mit Autokorsos Ausdruck verliehen und hielten sich dabei offenbar nicht immer an die Verkehrsregeln, wie aus einer Pressemeldung der Polizei Betzdorf hervorgeht, die in der Nacht mit mehreren Streifen im Einsatz war, um einen geordneten Ablauf sicherzustellen.

Es gingen mehrere Meldungen ein, dass Böller und Feuerwerkskörper aus einem der Korsos abgebrannt wurden, so die Polizei. Auch mussten schließlich einige verkehrserzieherische Gespräche geführt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden, „unter anderem, weil sich Personen gefährlich aus den Seitenfenstern hingen und dies trotz Aufforderung auch nicht unterlassen wurde“. Die Polizei Betzdorf appelliert in diesem Zusammenhang an die Fußballfans sich bei aller Feierlaune an die geltenden Vorschriften zu halten. Das Abbrennen von Feuerwerk ist nicht erlaubt. red