Hamm/Mühlenthal

Am 28. März 1945, also vor genau 75 Jahren, endete die Ära der am 25. Mai 1791 vom Burggrafen August von Kirchberg genehmigten und danach weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gewordenen Hammer Pulvermühle. Die US-Armee besetzte zum Ende des Zweiten Weltkrieges hin das von Wald umgegebene Areal, verordnete sofort die Schließung der Betriebsstätte und übergab diese später in französische Obhut.