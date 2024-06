Plus Westerwald

Public Viewing zur EM: Hier kann im Westerwald bei den Spielen mitgefiebert werden

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Erinnerungen an das sogenannte Sommermärchen können auch beim Public Viewing bei der bevorstehenden Fußball-EM wieder wach werden. Foto: Sascha Ditscher

Ganz Deutschland ist im EM-Fieber, und auch die Fans in den Kreisen Altenkirchen und Westerwald warten sehnsüchtig auf das Eröffnungsspiel am Freitag. Weil es für viele am schönsten ist, die Spiele in großer Gemeinschaft zu schauen, hat sich unsere Zeitung exemplarisch nach Public-Viewing-Angeboten im Wäller Land umgehört.