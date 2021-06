Prozessauftakt am Amtsgericht Betzdorf: Hat Stiefvater Zehnjährige missbraucht?

„Ist es eigentlich okay, wenn ein 28-Jähriger und eine Zehnjährige zusammen nackt sind?“ Als die heute 13-jährige Clarissa O. (alle Namen von der Redaktion geändert) ihrer Grundschullehrerin Anfang 2019 diese Frage während des Sexualunterrichts stellt, fangen bei der Erzieherin alle Alarmglocken an zu läuten. Gestern, etwa zweieinhalb Jahre nach der beschriebenen Unterrichtsstunde, musste sich der heute 30-jährige Marc D. in Betzdorf wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor einem Schöffengericht um Richterin Beatrice Haas verantworten. Der Angeklagte schwieg, das Mädchen musste aussagen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.