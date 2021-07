Nach dem zweiten Verhandlungstag im Fall eines versuchten schweren Raubes in einem Ort in der Region Altenkirchen kann das Jugendschöffengericht um Richterin Tanja Becher im Amtsgericht Betzdorf noch keinen Urteilsspruch fällen. Zwei Männer und ein Jugendlicher sitzen auf der Anklagebank, nachdem sie versucht haben sollen, einen Bekannten nach dem Verkauf des Tiny House seiner Lebensgefährtin zu berauben und den Verkaufserlös in Höhe von 18.000 Euro in ihren Besitz zu bringen.