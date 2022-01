Corona beeinträchtigt nun auch den Prozess am Koblenzer Landgericht, bei dem ein 23-jähriger Mann mit arabischen Wurzeln angeklagt ist, im Juli vergangenen Jahres eine 15-Jährige in der Tiefgarage des S-Forums in Betzdorf vergewaltigt zu haben. Derweil sagte eine Freundin der 15-Jährigen aus.