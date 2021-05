Langsam wird es eng für den 36-Jährigen aus Betzdorf, der unter anderem wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und der Abgabe von Drogen an Minderjährige derzeit vor dem Landgericht Koblenz steht. An zwei aufeinander folgenden Prozesstagen gaben sich jetzt seine mutmaßlichen Kunden quasi die Klinke in die Hand.