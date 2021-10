Es ist ein Ereignis vom Sommer 2019, das am Mittwoch das Schöffengericht in Betzdorf beschäftigt hat: Angeklagt ist ein heute 53-jähriger Mann, der laut Staatsanwaltschaft damals in Altenkirchen, am frühen Morgen des 3. August, die seinerzeit knapp 21-jährige Jasmin B. (alle Namen von der Redaktion geändert) vergewaltigt haben soll.