Betzdorf

Laut Anklageschrift soll Dennis A. (45, Namen von der Redaktion geändert) seinem Sohn im März 2019 ein Nacktbild seiner Mutter über Facebook gesendet haben. Dazu folgender Text: „Schau mal, was deine Hurenmutter da macht!“ Zur Freude des Angeklagten wurde das Verfahren aber am Montag am Betzdorfer Amtsgericht eingestellt. Es war bereits der vierte Anlauf, in diesem Fall zu einem Urteilsspruch zu kommen. Doch die Geschädigte war wieder nicht bei Gericht erschienen.