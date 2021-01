Altenkirchen

Manchmal ist es schwierig, die Wahrheit im Nachhinein zu finden, selbst für das Gericht. Vor allem, wenn nicht alle an einem Vorfall beteiligten Personen da sind, um ihre Version der Geschehnisse zu Protokoll zu geben. So war der Hauptzeuge – der gleichsam auch der Geschädigte ist – in einem Prozess wegen Bedrohung und schwerer Körperverletzung trotz Vorladung nicht erschienen. Trotzdem wollte Amtsrichter Volker Kindler die ganze Geschichte zunächst einmal von dem Angeklagten hören.