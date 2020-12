Betzdorf

Sommer ist, wenn es warm genug ist, um ein kühles Getränk im Biergarten einzunehmen. Im Schatten der Bäume an der Heller tut sich das in Betzdorf an der Stadthalle immer noch am besten. Darauf hatte man noch im Frühling mit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr gehofft. Nun kann die gebeutelte Gastronomie langsam wieder aufatmen. Das Stadthallenrestaurant muss zwar vorerst noch geschlossen bleiben, doch das Stadthallenmanagement hat es mithilfe mehrerer Partner geschafft, innerhalb einer Woche einen Biergarten nach süddeutscher Art auf die Beine zu stellen.