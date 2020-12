Altenkirchen

So kann es gehen: Da wird während der Corona-Pandemie die Hotelkauffrau zur Dekorateurin, das Zimmermädchen zur Malerin, der IT-Manager zum Elektroinstallateur und der Hoteldirektor zum Innenarchitekten. Was sich im ersten Moment nach einer beruflichen Neuorientierung anhört, um aufgrund der Krise in eine andere Branche zu wechseln, ist allerdings der erfolgreiche Versuch, in der schwierigen Zeit eine Chance zu sehen und das Beste daraus zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes trotzten die Mitarbeiter des Altenkirchener Hotels Glockenspitze eiskalt der Zwangspause, die ihnen wegen der Corona-Bekämpfungsverordnung auferlegt worden war.