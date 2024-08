Plus Katzwinkel/Wingendorf

Projekt in Katzwinkel-Wingendorf kurz vor dem Abschluss: Verbesserte Startbahn für den Flugplatz

i Die bereits im vorigen Oktober fertiggestellte Startbahnerweiterung, die für weniger Fluglärm über Katzwinkel sorgen soll, kann vermutlich sehr bald in Betrieb genommen werden. Foto: A. Brast

Wahrscheinlich in dieser Woche wird ein lange geplantes Vorhaben des Segelflugclubs Betzdorf-Kirchen (SFC) Realität, das besonders unter den Katzwinkeler Bürgern auf Zustimmung stoßen wird (wir berichteten). Die bereits im vergangenen Oktober fertiggestellte asphaltierte Startbahn des Flugplatzes Katz-winkel-Wingendorf wird voraussichtlich in den nächsten Tagen offiziell in Betrieb genommen.