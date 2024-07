Projekt in der Michaelgrundschule Kirchen: Kinder entdecken spielerisch die Technik

In der Klasse 1b der Kirchener Michaelgrundschule wird es zeitweise sehr laut und wuselig. Vor allem dann, wenn Merle Carstens die Materialien des Kitec-Projekts auspackt. Kitec steht für „Kinder entdecken Technik“. Das Projekt soll fest im Kunst- oder Werkunterricht der Schule verankert werden. In der ersten Phase lernen die Kinder den Umgang mit Hammer, Handbohrer und Säge. Sie werken vor allem mit Holz.

Joschka Hassel (Wirtschaftsförderung AK), Steffen Höse (Kreismedienzentrum AK) und Merle Carstens (PES-Kraft Michaelgrundschule) machten sich in der Klasse 1b der Michaelgrundschule in Kirchen ein Bild von der Umsetzung des Projekts. Foto: Joschka Hassel/Wirtschaftsförderung

Durch das Kitec-Projekt lernen und entdecken die Kinder neben dem Umgang mit Werkzeugen auch spielerisch technische Zusammenhänge. Wie baut man eine Brücke, die nicht einstürzt? Oder: Wie funktioniert eine Seilbahn? In der zweiten Phase vertiefen die Kinder den Zusammenhang zwischen Mechanik und Elektrik, indem beispielsweise aus einem Holzauto ein Elektroauto wird.

Nachgelagert an das Kitec-Projekt kommt bei den weiterführenden Schulen das IT2School-Projekt ins Spiel. In den hier verorteten Modulen blicken Schüler hinter die Kulissen der digitalen Welt und lernen die Informatiksysteme und Kommunikationstechnologien zu verstehen. Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen werden diverse IT2School-Module themen- und projektbezogen in Naturwissenschaften, Mathematik und in der Informationstechnischen Grundbildung (ITG) eingesetzt.

Verschiedene Module

Besonders zu erwähnen sind hier die Module Blinzeln (vom Blinzeln zum Verschlüsseln), Internet, Codes im Supermarkt und Unternehmen, 3-D-Druck (Modellierung und Augmented/Virtual Reality) und ein leichter Einstieg ins Programmieren. Perspektivisch sollen die IT2School-Module in ein stufenübergreifendes Konzept zur digitalen Bildung integriert werden. Hinter den Projekten und Materialien steht die Wissensfabrik, die durch solche Projekte Kinder und Jugendliche für Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistern will.

Die Wirtschaftsförderung des Kreis Altenkirchen unterstützt das Vorhaben. Deren Mitarbeiter Joschka Hassel besuchte die Klasse der Michaelgrundschule während der Projektarbeit und machte sich ein Bild von der Umsetzung. „Durch solche praktischen Arbeiten kann man die Kinder bereits im frühen Alter für handwerkliche und technische Arbeiten begeistern. Um den Fachkräftemangel bekämpfen zu können und die Innovationskraft Deutschlands zu sichern, unterstützen wir gerne zukunftsfähige Projekte“, meint Hassel. Gemeinsam mit dem Kreismedienzentrum betreut die Wirtschaftsförderung die Projekte Kitec und IT2School an neun Grund- und acht weiterführenden Schulen im Kreis Altenkirchen.