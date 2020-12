Siegen

Die Universität Siegen und Startpunkt57 haben sich zusammengeschlossen, um dem Gründer- und Unternehmergeist in der Region am Standort Sand-/Friedrichstraße in Siegen mit einem Haus der Innovation neuen Raum zu geben. „Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch machen“ lautet ein Motivationsspruch von Walt Disney („If you can dream it, you can do it“). Aber nicht jeder, der von einem eigenen Unternehmen träumt, weil er eine gute Geschäftsidee oder ein innovatives Produkt hat, weiß auch, wie es funktioniert, das Gründen. Manchmal fehlt der Mut, manchmal das Wissen, manchmal das Geld.